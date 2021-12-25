'Matrix'i başkanla izlediler

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Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri, 'The Matrix Resurrections'i filmi, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte izledi. Dr. Yazıcı, film başlamadan önce, öğrencilerle birlikte film üzerine sohbet etti. Tuzla Marina'da düzenlenen etkinliğe Teknoloji Editörü Hakkı Alkan da katıldı. Dr. Şadi Yazıcı, kişisel YouTube sayfasında 'Matrix' serisinin en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olduğunu belirtmişti.

Dr. Şadi Yazıcı, "Bugün gençler ile birlikte 'Matrix' serisinin yıllarca beklemiş olduğumuz dördüncüsünü birlikte izleyeceğiz. 'Matrix,' aslında gerçekliği arayan bilimin, geçmişte olan felsefenin gerçekliği aramasının ve gerçeklik nedir sorusuna veremediğimiz cevabın sorgulanabilir yönlerini anlatan bir şeydir. Beynimizin içerisinde oluşmuş duyulardan gelen sinyallerin mi gerçek olduğunu yoksa simülasyon bir evrende mi yaşıyoruz sorusunu 'Matrix' sorguluyor" dedi.

Film sonrasında açıklamalarda bulunan Dr. Şadi Yazıcı, konuyla ilgili şunları söyledi; "Bir defa üçlemeyle birlikte 'Neo' ve 'Trinity'nin ölümüyle biten bir durumda makinelerin bunları tekrar yaşatıyor olması, yine makineler şehrinde enerji krizi ile birlikte iki gücün ortaya çıkması ve iki gücün birbiriyle savaşıyor olmasıyla birlikte makinelerin insanlarla iletişim kuruyor olmasını gördük. Makineler insanlara dokunmuyor ama bir şey daha görüyoruz. 'Matrix'in yeni bir versiyonunu görüyoruz."

Teknoloji Editörü Hakkı Alkan, görüşlerini " Filmi Warner Bros, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı için yapmış. Gerçekten bu filmi en çok birlikte izlemek istediğim kişiyle izledim. Çünkü bu film yaklaşık iki buçuk saat sürüyor. İki buçuk saat izliyorsunuz. İki buçuk ay bunun sohbetini yapabilirsiniz. Kiminle yapabilirsiniz, bu filmler izlemiş, hayatını teknolojiye adamış birisiyle izlemek çok kıymetli. Ben şu anda o keyfi yaşadım" sözleriyle dile getirdi.