Bakanlık'tan dün yapılan açıklamada "Yatırımcılardan gelen talep üzerine, 17–26 Aralık arasında bireysel yatırımcılara sunulan euro ve ABD doları cinsinden devlet tahvilleri için 25-26 Aralık'ta tüzel kişi (5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve finansal kuruluşlar ile 6362 sayılı Kanun kapsamındaki kollektif yatırım kuruluşları hariç tüzel kişiler) yatırımcılardan da talep toplanılmasına karar verilmiştir" denildi.



Açıklamada, bu kapsamda, söz konusu senetlerin yine 28 Aralık Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacağı kaydedildi. Hazine bir yıl vadeli, yıllık getiri oranı yüzde 2.50 olan euro cinsi ve 1 yıl vadeli, getirisi yüzde 4 olan dolar cinsi tahvil ihraç ediyor.



Döviz cinsi ihraçlar Hazine'nin iç borç stoku içinde döviz payını yıllar sonra ilk kez mevcut sıfır seviyesinden yükseltecek.



İç borç stoku içindeki döviz payı 2006 yılında yüzde 35'e kadar yükseldikten sonra 2012 yılı Aralık ayı itibarıyla sıfıra geriledi ve geçen yıl sonuna kadar sıfır olarak devam etti. Hazine'nin mevcut borçlanma yapısında Ekim 2018 itibarıyla 589.8 milyar TL tutarındaki iç borç stokunun 589.6 milyar TL'lik kısmı, yani neredeyse tamamı hala TL cinsinden. Hazine'nin 2018 Ekim ayı sonu itibarıyla iç borç stoku içerisinde sadece 42 milyon euro karşılığı döviz borçlanması bulunuyor.



Piyasalarda süreç yakından izlenirken genel beklenti Hazine'nin iç borçlanmasında döviz payının sınırlı kalmaya devam edeceği yönünde. Mevduata göre vergi avantajı olan tahvilin yatırımcılar tarafından ne kadar tercih edileceği piyasaya etkisini de belirleyecek.



TCMB verilerine göre 7 Aralık ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 95 milyar dolar ile bir süre önce gördüğü 104.1 milyar dolarlık zirvenin hemen altında. Aynı dönemde kurumsalları da içeren yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı ise 158.5 milyar dolar.



