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        Haberler Gündem Çevre Tuzaklı keklik avına 39 bin TL ceza

        Tuzakla keklik yakalayan 2 kişiye 39 bin TL ceza

        Sivas'ta, tuzak kurarak keklik yakalayan 2 kişiye 39 bin 492 lira para cezası verildi. Tuzağa takılan 20 kınalı keklik ile av malzemelerine de el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:30 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:30
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        Tuzaklı keklik avına 39 bin TL ceza
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        Sivas'ta tuzakla keklik yakalayan 2 kişiye para cezası uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin yasak olmasına rağmen Çetinkaya köyü kırsalında, canlı keklik ve kıl tuzağı ile keklik yakalamaya çalıştığını belirledi.

        Suçüstü yakalanan kişilerin kurduğu tuzağa takılan 20 kınalı keklik ile av malzemelerine el konuldu. Keklikler daha sonra ekiplerce doğaya salındı.

        Haklarında yasal işlem başlatılan 2 kişiye 39 bin 492 lira tazminat ve idari para cezası uygulandı.

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