Yaz aylarında pembe rengiyle görsel bir şölen sunan, kışın ise bembeyaz görüntüsüyle kartpostalları aratmayan Tuz Gölü, doğa tutkunlarından fotoğrafçılara kadar geniş bir kitleyi kendine çekiyor. Peki, Tuz Gölü nerede? Tuz Gölü hangi şehirde, ilde, bölgede?

TUZ GÖLÜ NEREDE?

Türkiye’nin ortasında, adeta beyaz bir rüya gibi uzanan Tuz Gölü, gökyüzünün tüm tonlarını yansıtan büyüleyici yüzeyiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Ankara, Aksaray ve Konya illerinin kesişim noktasında yer alan bu doğa harikası bölgede hem romantik kaçamakların hem de fotoğraf tutkunlarının favori destinasyonlarından biri olmaya devam ediyor. Yaz aylarında suyun neredeyse tamamen çekilmesiyle ortaya çıkan tuz kristalleri ise bölge yüzeyde yürüyenlere farklı bir gezegen üzerinde yürüme hissini yaşatıyor.

TUZ GÖLÜ HANGİ BÖLGEDE?

Tuz gölü ile ilgili merak edilen sorulardan biri de hangi bölgede yer aldığı. Tuz Gölü, İç Anadolu Bölgesi’nde, Türkiye’nin tam kalbinde yer alır. Bölge, karasal iklimin etkisi altındadır; bu nedenle göl yıl boyunca farklı yüzlerini sergiler. İlkbahar ve sonbaharda sakin, dingin bir manzaraya ev sahipliği yaparken, yazın kavurucu sıcaklarında suyun buharlaşması ile bembeyaz tuz tabakası ortaya çıkar. Bu dönem, gölün en çok ziyaretçi aldığı ve fotoğrafçıların adeta akın ettiği zaman dilimi. Bu yüzden bölgede özellikle bu dönemlerde turist sayısında da artış görülür.

TUZ GÖLÜ KONUMU NEDİR? Coğrafi olarak Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi, Aksaray ve Konya illeri arasında uzanan Tuz Gölü, Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olma unvanına sahiptir. Yaklaşık 1.665 kilometrekarelik alanı kaplayan göl, sığ yapısı sayesinde kıyıdan metrelerce ilerleseniz bile su dizlerinizi geçmez. Konumu, Ankara'ya yaklaşık 150 kilometre, Konya'ya ise 100 kilometre mesafededir. Bu özelliğiyle hem hafta sonu kaçamakları hem de uzun Anadolu turlarının vazgeçilmez durakları arasında yer alır. TUZ GÖLÜNE NASIL GİDİLİR? Tuz Gölü'ne ulaşmak oldukça kolaydır. Ankara'dan özel araçla E-90 karayolunu kullanarak yaklaşık 1,5 saatte Şereflikoçhisar üzerinden göle varabilirsiniz. Konya'dan geliyorsanız yine E-90 üzerinden kuzeye doğru 1 saatlik bir yolculuk sizi bekler. Aksaray'dan ise güneybatıya yönelip sadece 40 dakikada göle ulaşmak mümkün. Toplu taşıma ile gitmek isteyenler için Ankara, Konya ve Aksaray'dan Şereflikoçhisar'a otobüs seferleri bulunur; buradan ise taksi veya dolmuşla göl kıyısına ulaşabilirsiniz. Kendi aracınızla gidecekseniz, gün batımına yakın saatlerde varmanızı öneririz; böylece göl yüzeyine yansıyan altın ve pembe tonlar eşliğinde unutulmaz bir manzara izleyebilirsiniz.

TUZ GÖLÜNDE NE YAPILIR? Tuz Gölü’nde yapılacak ilk şey, tabii ki bu eşsiz manzarayı doya doya izlemek ve bol bol fotoğraf çekmek. Yaz aylarında göl yüzeyinde çıplak ayak yürüyerek hem doğal bir peeling etkisi yaşayabilir hem de huzur dolu bir deneyim elde edebilirsiniz. Göl çevresindeki tuz mağazalarını gezerek doğal tuz ürünleri satın alabilir, bölgeye özgü el yapımı hediyelik eşyalarla sevdiklerinize özel armağanlar götürebilirsiniz. Fotoğraf tutkunları için gün doğumu ve batımı saatleri, gölün en dramatik renk paletini sunduğu anlar. Ayrıca göl çevresinde kuş gözlemi yapabilir, özellikle flamingoların göç dönemlerine denk gelirseniz onları yakından izleme şansı bulabilirsiniz.