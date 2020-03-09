AA

Tuz Gölü'nde gün batımı



Ankara, Konya ve Aksaray illeri sınırları içeriside yer alan Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle farklı bir güzelliğe büründü. Derinliği birçok yerde yarım metreden az olan göl, ilkbahar aylarında suyun çoğalmasıyla 164 bin 200 hektar alana ulaşıyor. Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı göl ve kendine özgü doğal yapısı ve tarihi değerlere sahip bölge, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Dünyanın aynı zamanda en tuzlu ikinci gölü unvanına sahip 7 bin 414 kilometrekare büyüklüğündeki bölge, uluslararası kriterlere göre "A" sınıfı sulak alan. Göl, kuş varlığı yönünden de Türkiye'nin en zengin gölleri arasında gösteriliyor. 1. Derece Doğal Sit alanı olarak tescil edilen bölgede yürütülen Tuz Gölü Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi kapsamında 71 endemik bitki türü tespit edildi. Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nü her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Binlerce flamingoya da ev sahipliği yapan gölde, gün batımında güzel manzaralar oluşuyor.