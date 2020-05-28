Tuz Gölü misafiri flamingolar sonbahara kadar kalacakları evlerine geldi

Havaların ısınmasının ardından, önemli göç yolları üzerinde bulunan Tuz Gölü, misafirleri olan başta flamingolar olmak üzere göç kuşlarını ağırlamaya başladı.
Flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü, dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisi konumunda yer alıyor.
Yumurtadan çıkan flamingo yavruları uçmayı öğrenene kadar Tuz Gölü'nde misafir oluyor. Sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlayan flamingolar, yuvalarını sonbaharda terk ediyor.
Türkiye'de allı turna adıyla bilinen flamingolar, Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan Tuz Gölü'nün güneyinde görsel şölen oluşturuyor.
Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, gazetecilere yaptığı açıklamada, flamingolar için Tuz Gölü'nün çok önemli bir yer olduğunu söyledi.
Tuz Gölü'nün, flamingoların, Türkiye'de düzenli olarak kullandıkları iki önemli koloniden birisi olduğunu belirten Belgemen, şunları kaydetti:
"Flamingolar ilçemize gelmeye başladı. Halk arasında bizler bu kuşlara allı turna deriz. Tuz Gölü'nün güneyi ve Eskil'in kuzeyinde kalan bu bölge, el değmemiş doğasıyla flamingolar için güvenli bir kuluçka alanı sunuyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında şehirler arası seyahat açılınca misafirlerimizi bekliyoruz. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızı flamingo cenneti Eskil'e davet ediyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Flamingolar için de her türlü önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımızı uyaran levhalarımızı diktik. Flamingoların ilçemize daha yakına gelmesi için göle su akıtıyoruz. Bu flamingolar ilçemiz ve bizler için çok önemli."
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