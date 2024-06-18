Tüyler ürpertici sürprizler: Şok edici anların yakalandığı 18 fotoğraf insanları şaşırttı!
Bazen sabah uyanıldığında karşılaşılan manzara bazense geçmişten kalan nesneler gibi durumlar insanları korkutabilir. Haberimizde sosyal medyada beklemedikleri bir durumla karşılaşıp ürperen insanların fotoğraflarını derledik. İşte, insanları şaşırtan 18 fotoğraf ve yorumları!
- 1
Günlük rutinlerimize devam ederken beklenmedik anlar, kalp atışlarımızı hızlandırabilir. Sabah uyandığınızda ya da günlük işleriniz arasında karşılaştığınız bir sürpriz, tüylerinizi diken diken edebilir. İnsanlar, bu korkutucu ve şaşırtıcı anları sosyal medyada paylaşarak geniş kitlelere ulaştırdı. İşte, korkudan şaşırtan bazı fotoğraflar ve paylaşanların yorumları...
- 2
''Küvetimizin gideri tıkalıydı artık canıma tak etti ve gideri delmeye başlayınca bu korkunç bebeği içinden çıkarttım. Bu eve 4 yıl önce taşındık bu yüzden ne kadar süredir deliği tıkıyor bilmiyorum bile, korkunç.''
- 3
"Birisi işimin yakınındaki kayalara battaniye yapıyor."
-
- 4
''Çimlerde yürürken yerden büyüyen yüzü gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum ve ona dokunmayacağından eminim. Ama sopayla dürtmediğime gerçekten pişmanım.''
- 5
''Eşim sabahın 5'inde hayalet görmüş gibi çığlık attı. Meğerse biraz su almaya gitmiş ve mutfakta bu kocaman yengecin süründüğünü görmüş.''
- 6
"Ormanda yürürken yolun dışında bir delik gördüm, içeriye baktım ve üzerinde zil olan tuhaf bir heykel buldum."
-
- 7
"Birisi bahçemin en derin yerine gizlice girip oraya bir bavul bırakmış Merak ettiğim için kapağını açtım ama içi boştu. Sanki sahibi her kimse, lüks bir parfüm almış ve şişenin tamamını bavula dökmüş gibi bir kokusu vardı.''
- 8
''Bu ilgi çekici ikiz heykeli indirimden aldım. İçi oyuktu merak edip baktığımda içinde bir örümcek yaşadığını gördüm ve korktum.''
- 9
“Penceremin köşesinde bir grup istilacı uğur böceği kümelendi. Ne oluyor burada?"
-
- 10
"Akşam yemeği için dışarı çıkmıştım ve caddeye park ettiğim arabama döndüğümde, bu tavukların olduğu fotoğrafı ön cam sileceğimin altına sıkıştırılmış halde buldum. Daha da korkuncu alt köşesinde bugünün tarihi vardı."
- 11
''Bugün kestiğim domatese bakın, içi beni dehşete düşürdü.''
- 12
''Bu sabah verandamda nereden geldiğini bilmediğim bir anahtar buldum."
-
- 13
''Verandama gittim ve oturmadan önce sandalyemi kontrol etmeye karar verdiğimde bu dehşet verici şeyleri keşfettim. Bunların büyük olasılıkla bir tür örümcek yumurtası olduğunu düşünüyorum."
- 14
"Üstünde 'beyin yıkamayı kendin yap' yazan bir kasedi ikinci el mağazasında buldum. Bir korku filminin başlangıcında mıyım?''
- 15
"Bu takma tırnağı banyo zemininde buldum. Yalnız yaşıyorum."
-
- 16
''Elime aldığım bu denizkabuğunun içinde yaşayan canlı beni çok korkuttu.''
- 17
''Eski bir kulübede yaşıyorum ve çok fazla böcek var bu yüzden bir şeyin yavaş yavaş kitabımı yediğini fark ettim.''
- 18
"Bunları almayı çok istiyordum ama giymemin imkanı yoktu."
Kaynak: Reddit
Fotoğraf kaynakları: Reddit
-