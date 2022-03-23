Son günlerde yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulan araç muayene randevu hizmeti için ücret talep edilmesi, bazı vatandaşların mağdur olmasına neden oluyor.
TÜVTÜRK Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Özcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denetiminde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK adına açılan korsan siteler ve çağrı merkezlerinden doğan tüketici mağduriyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
'RANDEVUYU ÜCRETLE VERMİYORUZ'
Araç muayene randevularının ücretsiz olduğunu belirten Özcan, "TÜVTÜRK olarak hiçbir şekilde araç muayene randevusunu ücretle vermiyoruz. Araç muayene randevusu almak için hiç kimseye, hiçbir kuruma, hiçbir kuruluşa, internet sitesine, çağrı merkezine vatandaşlarımız ücret ödemesinler" ifadelerini kullandı.
Randevunun farklı yollarla alınabildiğine dikkat çeken Özcan, "Öncelikle bizim resmi internet sitemiz var. Buradan vatandaşlar ücretsiz ve çok kolay bir şekilde randevu alabilirler. '0850 222 88 88' de bizim çağrı merkezimiz. Buradan da yine aynı şekilde çok kolay bir şekilde alabilirler. E-devlet'te de 'araçlarım' hizmeti sekmesi var. Bu bölümden de çok kolay bir şekilde hem araç muayenesine dair çeşitli araçların bilgilerini görebilirler hem de randevularını alabilirler. Bu hizmeti şu ana kadar 2 milyon kişi kullandı" diye konuştu.
'PARA İSTENİYORSA SAHTEDİR'
Sahte randevu sitelerinin önüne geçmek alınan tedbirlere değinen Özcan, korsan sitelerin ortak özelliklerinden birinin arama motorlarında en yukarıda çıkmaları olduğunu aktararak, "Siteye giriyorsunuz, araç muayene fotoğrafları var. Vatandaşlarımız da orijinal siteyi bilmedikleri için onun doğru olduğunu zannediyorlar. En kritik nokta şu, sizden para isteniyorsa sahte sitedir" uyarısında bulundu.
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