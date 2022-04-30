Anlamsız kaçış!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tuvana Türkay, önceki akşam Bebek'teki bir mekanda kız arkadaşlarıyla birlikte sohbet ederken objektiflere yansıdı.

Yaklaşık iki saat vakit geçirdiği restorandan çıkacağı sırada taksi çağıran Türkay, aracın kapının girişine kadar yanaştırılmasını istedi.

Tuvana Türkay, taksinin gelmesinin ardından muhabirlerin sorularını yanıtlamamak için koşar adım otomobile bindi.

Ünlü oyuncunun bu kaçışına ise bir anlam verilemedi.

Bugüne kadar rol aldığı birçok p...