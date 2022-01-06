Tuvana Türkay'dan 'Geceler'

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Sözü ve müziği Tuvana Türkay, düzenlemesi ise Muammer Çağrı Telkıvıran imzası taşıyan "Geceler" adlı şarkının, otuz kişilik bir ekiple çekilen klibinin yönetmenliğini ise Ecem Gündoğdu üstlendi. Türkay'ın kostüm tasarımı Boreal Brandlifting tarafından yapıldı.

Tuvana Türkay'ın "Geceler" adlı çalışması tüm dijital platformlarda yerini aldı.