Tuvalu telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Tuvalu'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Tuvalu, dokuz mercan adasından oluşan bu ülkedir. Bu özelliği sayesinde görsel güzelliğiyle dünya genelinde dikkat çekmiştir. Aynı zamanda bu özellik nedeniyle iklim krizinin en çok tehdit ettiği yerler arasına girmiştir. Buna karşılık Tuvalu’nun dijital dünyadaki varlığı dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Ülkenin telefon kodundan para birimine, araç plakalarından internet alan adı uzantısına kadar birçok detay merak edilerek internet üzerinden araştırılır.

TUVALU TELEFON KODU

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Tuvalu telefon kodu +688’dir. Bu kodu kullanarak ülke dışından Tuvalu’da bulunan bir kişiye ya da kuruluşa telefonla kesintisiz bir şekilde ulaşılabilir. Ülkenin iletişim altyapısı sınırlı olsa da mobil ağ ve sabit hat hizmetlerinin olduğunu söylemek mümkündür. Başkent Funafuti ve çevresindeki bölgelerdeki bağlantının çok daha iyi olduğunu söylemek mümkündür. İnternet erişimi, bir noktaya kadar sınırlı olsa da özellikle e-devlet ve haberleşme amaçlı rahat bir şekilde kullanılabilir.

TUVALU PARA BİRİMİ

Tuvalu para birimi olarak iki farklı para birimi kullanılır. Bunlardan birincisi Tuvalu Doları (TVD) iken bir diğer ise Avustralya Doları (AUD) olarak geçer. Günlük işlemlerde ise en yaygın şekilde kullanılan para birimi Avustralya Doları olarak bilinir. Tuvalu Doları ise yalnızca sınırlı sayıda basılmasıyla öne çıkar. Tuvala Doları’nı ülke içinde birçok kişi çoğunlukla koleksiyon parası niteliğinde kullanır. Ayrıca ülkedeki bankacılık hizmetleri sınırlıdır. Bu da turistlerin yanlarında nakit para bulundurmaları gerektiğini gösterir. Ek olarak ülkedeki kredi kartı kullanımının da oldukça kısıtlı olduğunu söylemek mümkündür.

TUVALU PLAKA KODU Tuvalu plaka kodu son derece basittir. Ülkenin küçük coğrafik yapısına uyacak şekilde araç kapasitesi belirlenmiştir. Ülkede plakalar çoğunlukla siyah zemin üzerine beyaz karakterlerle yazılır. Aynı şekilde araç türüne göre farklı sunulur. Resmî bir plaka kod sistemi yoktur. Çünkü diğer ülkelere göre çok daha sade ve yereldir. Bu noktada ülke genelinde toplamda birkaç yüz civarında araç bulunduğu da bilinenler arasındadır. TUVALU HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Peki Tuvalu hangi alan adı uzantısı kullanıyor? Tuvalu'nun internet alan adı uzantısı “.tv” şeklinde sunulur. Bu uzantı, aslında ülkeye aittir. Ancak dünya genelinde televizyon ve yayıncılık şirketleri tarafından yaygın olarak kullanılır. Ülke, bu alan adını kullanma hakkını çeşitli uluslararası firmalara kiralamıştır. Yani bu araçtan önemli bir dijital gelir kaynağı elde ettiği söylenebilir. Bu noktada ilgili alan adı uzantısı, Tuvalu’nun ekonomisine katkı sağlayan nadir dijital varlıklardan biri olmuştur. TUVALU HAKKINDA BİLGİLER Nüfusun yaklaşık 11.000 kişi olduğu bilgisi vardır.

Toplam yüzölçümü, yalnızca 26 km²’dir.

Bu özelliğiyle dünyanın en küçük ülkelerinden biridir.

Ülkede Başkent Funafuti, aynı zamanda ülkenin en yoğun nüfuslu yeridir.

Ülkenin resmî dili Tuvaluca ve İngilizce’dir.

Ekonomisi büyük ölçüde balıkçılık, dış yardımlar ve .tv alan adı gelirine dayanır.

Birleşmiş Milletler’e üye olan en küçük ülkelerden biri olma bayrağı taşır.

Tuvalu’da trafik soldan akar.

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