Tuvallerdeki hayvanlar âlemi

Ressam Meva Günay, yeni bir sergiye imza attı. Günay'ın yoğun ders vakitlerinden arta kalan sürede ortaya koyduğu çalışmaları bu sergide bir araya geldi. Serbest temalı resim sergisinde ağırlıklı biçimde kaplan, balık, fil ve baykuş figürlerinin yanı sıra sanatçının hayal gücünü kullanarak tasarladığı genç kız portreleri ile serbest çağrışımlı imgeler bulunuyor.

Resim yapmaya ve resim dersleri almaya yıllardır devam eden, 2017'de de ilk sergisini açan Günay, "Resim, uzun yıllar boyunca çalışılması gereken bir alan. Çünkü bu alanda yalnızca yetenekli olmak yetmez. Yeteneğin kaybolan bir şey olduğuna, çalışmanın ise başarıya ulaştıracağına inanıyorum. Bundan dolayı da hemen her gün uygun vakitlerde yeni çalışmalar ortaya koymak için çabalıyorum" dedi.

Hayal gücünü beslemek için doğayı ve insanları yakından gözlemlediğini dile getiren Meva Günay, duygularını "Bana resim yapmaya başladığım ilk yıllarda öncelikli şekilde öğretilen kural buydu. Çok küçük yaşlardan itibaren resim yapıyorum ama daha önümde çok uzun yıllar olduğunun farkındayım. Sergiye gelenler hayal gücüm ile gözlemlerimin iç içe geçmiş imgelerini bulacaklar" sözleriyle dile getirdi. VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu'nun himayelerinde gerçekleşen sergi, 11 Eylül'e kadar VakıfBank'ın Ankara Kavaklıdere'deki sergi binasında görülebilecek.