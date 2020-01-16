17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki kadınlar tuvaletinde, 15 Ocak günü, saat 12.30 sıralarında, temizlik görevlileri tarafından yeni doğan bir bebek, ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kız bebeğin göbek bağının üzerinde olmasından yeni dünyaya geldiğini belirledi. Bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarından, bebeği, A.K.'nin hastane tuvaletinde dünyaya getirdiği belirlendi.
A.K., aynı günün akşamında, Torbalı'daki evinde gözaltına alındı. Nişanlı olduğu öğrenilen A.K., hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amacıyla Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan A.K., bugün önce ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. İfadesi alındıktan sonra da adliyeye sevk edildi.
Bebeğin ölü mü doğduğu yoksa doğumdan sonra mı yaşamını yitirdiği, yapılacak otopsi ile belirlenecek.
TUTUKLANDILAR
İzmir'in Torbalı ilçesindeki, devlet hastanesinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği, ölü olarak bırakıp kaçan Ayşe Kükmen (19),hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Annesi Nebiye Kükmen de kızına yardım ettiği suçlamasıyla tutuklandı. Anne ve kızı Aliağa Şakran Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!