6 KİŞİDEN 4'Ü TUVALETE TELEFONLA GİDİYOR

Bu mikroplar ayrıca tuvalet kağıdı, kapı kolu, musluk ve sifon gibi yüzeylerden de bulaşabiliyor. Yapılan bir çalışmaya göre 6 kişiden 4'ü tuvalete telefonla gidiyor. Çalışmaya katılanların çoğu tuvalette sosyal medya platformlarını kullanmak ve güncel olayları takip etmek için vakit geçiriyor.