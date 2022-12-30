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Tütün ve alkollü içki satış belgelerine zam geldi

Tütün ve alkollü içki satış belgelerine yüzde 122.9 oranında zam geldi. Buna göre toptan satış belgeleri 12 bin 925 liradan 28 bin 813 liraya yükseltildi. İl merkezlerinde açık içki satış belgesi ise 2 bin 775 liradan 6 bin 186 liraya çıktı

Giriş: 30.12.2022 - 08:49 | Güncelleme: ABONE OL
Tütün ve alkollü içki satış belgelerine zam
HABERTURK.COM

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre tütün ve alkollü içki satış belgeleri için ödenmesi gereken bedeller yüzde 122.9'luk yeniden değerleme oranında artırıldı.

Böylece toptan satış belgeleri 12 bin 925 liradan 28 bin 813 liraya yükseltildi.

İl merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki perakende satış belgelerinin bedeli 665 liradan 1.482 liraya, ilçe merkezlerindeki perakende satış belgeleri ise 440 liradan 980 liraya yükseldi.

Açık içki satış belgesinin bedeli il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 2 bin 775 liradan 6 bin 186 liraya çıktı.

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