24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarım ve Orman Bakanlığınca tütün mamulleri ve alkollü içki satan iş yerlerinin süre uzatım başvuru tarihinin 2 ay uzatılmasına karar verildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sonu çift rakamla biten yıllarda, tütün mamulleri ve alkollü içki satma belgesi olan iş yerlerinin süre uzatım işlemlerini tamamlaması gerektiği hatırlatıldı.
Bu bağlamda iş yerlerinin ocak ayı başından mart ayı sonuna kadar süre uzatım bedelini bankaya yatırmaları ve süre uzatım işleminin yapıldığının yetkili merci tarafından belge üzerinde gösterilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Ancak bilindiği üzere yurt genelinde koronovirüsle mücadele kapsamında çeşitli tedbirler uygulanmakta olup bu çerçevede virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlığımızca belgelendirilen iş yerleri dahil olmak üzere, çoğu umuma açık iş yeri kapatılmış veya faaliyetleri kısıtlanmış, vatandaşlarımızın ise sosyal etkileşimlerini minimuma indirmesi tavsiye edilmiştir.
İş yeri sahiplerinden gelen talepler ve yurt genelinde uygulanan koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, hem vatandaşlarımızın sosyal etkileşiminin azaltılması hem de alınan tedbirler nedeniyle yaşanan ekonomik güçlüklerinin hafifletilmesi amacıyla bahse konu iş yerlerinin süre uzatım işlemleri kapsamında belge bedeli tahsil süresi 2 ay uzatılarak 31 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!