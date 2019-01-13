ABD'deki Sağlığın Değerlendirilmesi Enstitüsünce yapılan bilimsel araştırmayla 1990'da 4. sırada yer alan tütün kullanımına bağlı ölümlerin, 2017'de yüksek tansiyondan sonra 2. sıraya yükseldiği ve önemli risk faktörü olarak belirlendiği ortaya konuldu.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Kontrolü Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, tütün ürünlerinin kullanımı ile tütün dumanına maruziyetin hastalık gelişimi ve ölüm riski üzerindeki etkisine yönelik bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Tütün kullanımının başta kanser ile kalp ve solunum hastalıkları olmak üzere obezite, yüksek tansiyon, metabolik sendrom, bağırsak hastalıkları gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olduğu, ayrıca astım gibi hastalıklarda atak riskini artırdığının bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğunu anımsatan Bilir, tütün dumanına pasif maruziyetin de hastalık gelişiminde önemli önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Bilir, tütün kullanımının bir bağımlılık olduğunu ve gerektiğinde bilimsel destek alınarak bırakılabildiğini hatırlattı.

Tütün kullanımı ve tütün dumanına pasif maruziyetin ortadan kaldırılmasını takiben, vücudun zaman içinde hızla kendini toparlamaya ve hücrelerin yenilenmeye başladığını anlatan Bilir, bağımlılıktan uzaklaşıldığında önlenebilir hastalık riskinin de büyük ölçüde azaldığının altını çizdi.

"TÜTÜN KULLANIMI 2017'DE ERKEKLERDE EN SIK ÖLÜM NEDENİ"

Prof. Dr. Bilir, ABD'de Sağlığın Değerlendirilmesi Enstitüsü (Institute of Health Metrics and Evaluation) tarafından, ölüm nedenleri ve buna etki eden faktörler üzerine bilimsel araştırma yapıldığını söyledi.

Sonuçları uluslararası ölçekli Lancet dergisinde yayımlanan araştırmanın, dünya genelinde 195 ülkede 1990-2017 yıllarında meydana gelen ölümleri kapsadığını anlatan Bilir, "Ölümlerin, davranış özellikleri, çevresel faktörler, metabolik riskler gibi 84 risk faktörü ile ilişkisinin incelendiği araştırmada, tütün kullanımının önlenebilir davranış faktörleri arasında ölüm nedeni olarak ilk sırada yer aldığı ortaya konuldu" dedi.

Bilir, tütün kullanımının sonuçlarına ilişkin çarpıcı sonuçlar elde edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Araştırmada, ölüm nedenleri arasında 1990 yılında 4. sırada yer alan tütün kullanımı, 2017 yılında 2. sıradaki ölüm nedeni durumundadır. Dünya genelinde 195 ülkede 1990-2017 yılları arasında meydana gelen ölüm nedenleri arasında hipertansiyon ilk sırada, tütün kullanımı da ikinci sıradadır.

Önlenebilir ölüm nedenleri olarak bakıldığında ise tütün kullanımı en sık görülen ölüm nedenidir. Erkeklerde tütün kullanımı 2017 yılında en sık ölüm nedeni olarak gösterildi ve en fazla iş göremezliğe neden olan faktör olarak belirtildi."

TÜTÜN KULLANIMINA BAĞLI ÖLÜMLER YÜZDE 11.2 ORANINDA ARTTI

Tütün kullanımının 2017'de 7 milyon 100 bin kişinin ölümünden sorumlu olduğunu ifade eden Bilir, buna bağlı ölümlerin 2007 ila 2017 arasında yüzde 11,2 oranında arttığını söyledi.

Bilir, şöyle devam etti: "Bu ölümlerin üçte ikisinden fazlası (yüzde 69,4) dört hastalık nedeniyle oldu. Bunlar içinde 1 milyon 620 bin kişi kalp hastalığı, 1 milyon 230 bin kişi KOAH, 1 milyon 190 bin kişi akciğer kanseri ve 887 bin kişi de inme nedeni ile yaşamını yitirdi. Sigara dumanından pasif etkilenim sonucu ise 2017 yılında 1 milyon 220 bin kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin başlıca nedenleri 382 bin ölümle kalp hastalığı, 266 bin ölümle KOAH, 179 bin ölümle alt solunum yolları enfeksiyonu olmuştur. Sigara dumanından pasif etkilenim sonucu meydana gelen ölümler 2007 ile 2017 yılları arasında ise yüzde 10,2 oranında arttı."

Prof. Dr. Bilir, tütün kullanımının önlenebilir ölüm nedenleri arasında en önemli faktör olduğunu vurgulayarak, vakit kaybetmeden tütün kullanımının bırakılması ve dumana maruziyetten kaçınılması gerektiğine işaret etti.