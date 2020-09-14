Tütün kullanımı Kovid-19 seyrini 1.5 kat artırıyor

Dünya Kanser Kontrol Örgütü eski Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, "Araştırmalar, enfeksiyon gelişimi için risk faktörü olduğu bilinen tütün kullanımının, ağır Kovid-19 vakalarının tütün kullananlarda kullanmayanlara göre 1.5 kat daha fazla olduğunu gösteriyor" dedi.
Kutluk, Tütün Kontrolünde İyi Yönetişim Küresel Merkezi (GGTC) tarafından yapılan, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Tütün Endüstrisinin Müdahalesinin Önlenmesi" konusunun ele alındığı online Webinar toplantısı sonrasında, Kovid-19 sürecinde tütün kontrolüne ilişkin, açıklamalarda bulundu.
Toplantıda, Türkiye'yi temsilen konuşan Kutluk, dünyada 1.3 milyar tütün kullanıcısının olduğunu ve her yıl 8 milyondan fazla insanın tütün nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.
Kutluk, "Toplantıda, tütün kullananların Kovid-19'a yakalanma risklerinin daha fazla olduğu, tütüne bağlı gelişen kronik hastalıklara yakalananların da Kovid-19'u daha ağır geçirdikleri belirtildi. Ülkelerin Kovid-19 pandemisi sırasındaki ve Kovid-19 sonrası planlamalarında 'tütün kontrolünün mutlaka dikkate alınması gerektiği vurgulandı" bilgisini paylaştı.
2015'te Birleşmiş Milletler (BM) tarafından başlatılan, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nin başarıyla uygulanabilmesi için tütün kontrolü programlarının mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirten Kutluk, şöyle devam etti: "Gerek sağlık gerekse ekonomik alanlarda tütün kontrolünün mutlak yarar sağlayacağı anlatıldı. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine tütün endüstrisinin müdahalesinin engellenmesinin gerektiği belirtildi. Kovid salgınının hasarlarının azaltılması için tütün yasakları, vergi artışı gibi tütün kontrolü önlemlerinin mutlaka uygulanması gerektiği vurgulandı. Sağlık ve ekonomi ile ilgili Kovid-19 pandemi kontrol planlamalarında tütün kontrolünün de yer alması için tüm ülkelerin önlem almaları çağrısında bulunuldu."
"TÜTÜN KULLANIMI HEMEN BIRAKILMALI"
Prof. Dr. Tezer Kutluk, yapılan çeşitli çalışmalarda, Kovid-19'a yakanan hastalarda hastalık seyri ile tütün kullanımı arasında ilişki olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.
Kutluk, şu değerlendirmelerde bulundu: "Araştırmalar, enfeksiyon gelişimi için risk faktörü olduğu bilinen tütün kullanımının, ağır Kovid-19 vakalarının tütün kullananlarda, kullanmayanlara göre 1.5 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Tütün kullanımının her türlüsünde, sigara, elektronik sigara (e-sigara),nargile ayırım yapmaksızın tedbir alınması, halk sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Tütün kullananların, pandemi sürecinde hemen bırakması gerekiyor. Tütün kullanımı, akciğer kapasitesinde azalmaya yol açıyor. Bu nedenle akciğerleri etkileyen Kovid-19, hastalığın şiddetini ve ölüm riskini artırabiliyor."
Pandeminin, tütün kontrolünün önemini bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkati çeken Kutluk, "Herkes, vakit varken tütün kullanımını derhal bırakmalı. Tütün Çerçeve Anlaşması da gerektiği şekilde ödünsüz uygulanmalı. Sağlık ve ekonomi ile ilgili tüm planlamalarda, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik tüm planlamalarda, Tütün Çerçeve Anlaşması dikkate alınmalı" diye konuştu.
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