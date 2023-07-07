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        Depremlerde yıkılan apartmanın 2 müteahhidine 22,5'er yıla kadar hapis istemi!

        Deprem felaketinde yerle bir olan Adana'daki Özgür Apartmanı ile ilgili soruşturma tamamlandı. 4 kişinin yaşamını yitirdiği binayla ilgili tutuksuz müteahhit kardeşler Mahmut ve Murat A. hakkında 22,5'er yıla yıla kadar hapis cezası talep edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 12:05
        Tutuksuz müteahhit kardeşlere 22,5'er yıla kadar hapis istemi!
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        Adana'daki Özgür Apartmanı'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, tutuksuz müteahhit kardeşler Mahmut ve Murat A. hakkında 22,5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı'nın müteahhitleri Mahmut ve Murat A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Savcılıkça hazırlanan ve Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müteahhit kardeşlerin "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan, binadaki 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili her bir sanığın 22,5'er yıla kadar hapsi talep edildi.

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        Özgür Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da iddianamede yer verildi.

        Raporda, binanın üzerine inşa edildiği bölgede herhangi bir taşıma gücü ve oturma sorununun görülmediği belirtildi.

        Özgür Apartmanı'nın depremde yıkılmasında zeminden kaynaklanan bir nedenin bulunmadığı anlatılan raporda, "Binadan alınan beton ve çelik numunelerinin, binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

        İddianamede, yapı müteahhitleri Mahmut ve Murat A. ile teknik uygulama sorumlusu Selami Y.'nin "kusurlu yapıdan sorumlu olduğu" belirtilerek, "Selami Y. vefat ettiği için hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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        İddianamede, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları bildirilerek, şunlar kaydedildi:

        "6 Şubat tarihli depremler neticesinde yıkılan Özgür Apartmanı'ndan alınan beton numunelerinin beton sınıfında ve betonun basınç dayanımının 14 olması gerektiği ancak binadan alınan beton numunelerinde bunun 4.4 olduğu, yine bahse konu binanın çelik dayanımının da olması gerektiğinden düşük tespit edildiği, dolayısıyla binanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan apartmanın müteahhitleri Mahmut ve Murat A.'nın sorumlu olduğu, inşaatın tekniğine uygun imal edilmesinde sorumlu olan sanıkların yıkılan binanın proje, yapım ve iş bitimi aşamasında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği, deprem neticesinde yıkılan binada göçük altında kalması sonucu 4 kişinin ölmesine neden oldukları, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

        #son dakika
        #adana
        #Deprem
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