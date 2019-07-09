09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Girişimci babası Mustafa Özpek'in 1974 yılında başladığı alabalık serüvenini kardeşi Osman Özpek ile devam ettiren Yasin Özpek, fabrikada işlediği tütsülenmiş balıkları özellikle Avrupa ülkelerine gönderiyor.
Firma, Ege'nin tatlı sularında yetiştirdiği alabalıkları yurt dışındaki sofralara ulaştırmak amacıyla 150 kişilik personeliyle hummalı bir çalışma yürütüyor.
Çiftliklerde yetiştirilen alabalıklar temizlendikten sonra 6 saat tuzlu suda bekletiliyor. Ardından özel fırınlarda meşe dumanında tütsülenen balıklar, dinlendirildikten sonra vakumlu paketlerle ihracata hazırlanıyor.
Kendilerine ait 10 çiftlikte yıllık 6 bin ton alabalık üreten, kurdukları yem fabrikasıyla entegre zinciri tamamlayan, şimdiye kadar balığı füme olarak Almanya, Hollanda, Danimarka ve Rusya'ya ihraç eden firma, Uzak Doğu pazarına da girmeyi başardı.
"YAĞIŞLAR BALIK ÜRETİMİNİ DE ARTIRDI"
Şirketin genel müdürü Yasin Özpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alabalığı 15 senedir dumanla pişirdiklerini söyledi.
Balık üretiminin, bol yağışlı bir sezon geçirdikleri için geçen yıllara göre daha verimli olduğunu anlatan Özpek, "Geçen yıl 8 milyon avroluk ihracat yaptık. Bu yılın ilk 6 ayında 7,5 milyon avroluk ihracat rakamını yakaladık. Yağışlar balık üretimini de artırdı. Bu yıl 20 milyon avroluk ihracat hedefimiz var. 2023'lerde bunu 30 milyon avroya çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.
Avrupa ve Rusya'ya ihracatın halen sürdüğünü vurgulayan Özpek, günlük birkaç tır balığı bu pazarlara gönderdiklerini dile getirdi.
"İHRACATA BALIK YETİŞTİREMEZ OLDUK"
Kaliteli balığın her zaman tercih edildiğine işaret eden Özpek, şöyle konuştu:
"Avrupa, Rusya, Çin ve Japonya'dan çok büyük teklifler geliyor. Çin ve Japonya'dan gelen taleplere yetişemez olduk. Bu iki pazara 9 ay önce ihracata başladık ve şimdiye kadar bir ton balık gönderdik. Bunlar bizi ve sektörü memnun ediyor. Devletimiz yeni su ürünleri alanları açarsa ucu açık bir sektör haline gelebiliriz. Şu anda ihracata balık yetiştiremez olduk. Su ürünleri sektörü olarak 2023 hedefi olan 1 milyar dolar geçen yıl yakalandı. Yeni alanlar açıldığı takdirde bu hedefler 5 milyar dolar seviyelerine çıkartılabilir."
"AVRUPA'DAKİ MARKETLER ZİNCİRİNDE TERCİH EDİLİYOR"
Özpek, Türkiye'de tütsülenmiş balık ihracatının yüzde 35'lik bir kısmını tek başlarına karşıladıklarını bildirdi.
Danimarka, Hollanda, Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, İsveç ve Norveç gibi ülkelere füme ürün gönderdiklerini aktaran Özpek, Avrupa ülkelerindeki marketler zincirlerinin tamamında Türk alabalığının tercih edildiğini sözlerine ekledi.
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