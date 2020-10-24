Tutkuya dönüşen doğa ve hayvan sevgisi 40 yıl sonra köyüne kaz çiftliği kurdurdu

Sivas'ta esnaflık yapan iki çocuk babası Adnan Öz'ün çocukluğu, kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Göydün köyünde geçti.
Köyde çiftçilik yapan babasına yardım ederken doğa ve hayvan sevgisi tutkuya dönüşen Öz, 15 yaşındayken ailesiyle birlikte köyden ayrılarak kent merkezine taşındı.
Esnaflık yaptığı sırada sürekli çocukluk çağına özlem duyan Öz, doğup büyüdüğü köye iki yıl önce kaz çiftliği kurarak eski günlerine geri döndü.
Hasretini çektiği doğal yaşama 5 dönüm arazi üzerinde kurduğu kaz çiftliğiyle tekrar kavuşan Öz, ilk aşamada 100 kazla başladığı işini zamanla geliştirdi ve kaz sayısını 3 bine çıkardı.
Adnan Öz, AA muhabirine, çocukluğunun geçtiği köyde 15 yaşına kadar çiftçi olan babasına yardım ettiğini, bu sayede doğa ve hayvanlarla iç içe zaman geçirdiğini söyledi.
Kent merkezine taşındıktan sonra yıllarca köy hayatına özlem duyduğunu anlatan Öz, "Ben aslında Sivas'ta esnafım. Turizm taşımacılık şirketim var. 40 yıldır, yani çocukluğumdan beri doğaya ve hayvanlara hevesim vardı. Allah bu kaz çiftliğini kurmayı bana nasip etti ve eski günlerime döndüm." dedi.
- "Burayı Türkiye'nin en büyük kaz çiftliğine dönüştürmeye çalışacağım"
Kaz yetiştiriciliğinin hem çok zevkli hem de karlı bir iş olduğunu dile getiren Öz, bu işi iki yıldır yaptığını belirtti.
100 kazla işe koyulduğunu kaydeden Öz, "Şu an 3 bine yakın kazımız var. Çiftliğimiz de 10 bin kapasiteli bir çiftlik. Ben şu an buranın, İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük kaz çiftliği olduğunu tahmin ediyorum. İşimi inşallah daha da ileriye götürerek burayı Türkiye'nin en büyük kaz çiftliğine dönüştürmeye çalışacağım. Ayrıca kendimden ziyade ülkeme bir şeyler kazandırdığım için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Kazlarını, köy merkezinde bulunan ve tuzlu su kaynağı Gözbaşı'da yüzdürerek dezenfekte ettiğini anlatan Öz, "Köyümüzde Gözbaşı dediğimiz yerimiz var. Burada 8 metre derinlikten su çıkıyor. Tuzlu bir su. Kazlarımı hastalanmamaları için sürekli burada dezenfekte ediyorum. Bu işi yapan arkadaşlar zaten iyi bilir. Su olmazsa kaz da olmaz." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!