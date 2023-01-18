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Firavun Tutankhamun’un Çocuk Kral’ın Hazineleri adlı sergi, Uniq Expo’da özel bir davetle açılışını gerçekleştirildi.

Serginin organizatörü Level A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Zaman ev sahipliğinde ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın anlatımıyla gerçekleşen etkinliğe; Pelin Batu, Tülin Şahin, Hande Ataizi, Yağmur Tanrısevsin, Aslı Turanlı, Betül Demir, Aslıhan Karalar gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı.

Aslıhan Karalar

60 yıldan uzun bir süredir dünyanın önemli metropollerini dolaşan ve 40 milyondan fazla ziyaretçiyle rekorlar kıran “Tutankhamun, Çocuk Kral’ın Hazineleri Sergisi” iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılımıyla açılışını gerçekleştirdi. 400’den fazla eserin sergilendiği ve Türkiye’de ilk kez görücüye çıkan Tuthankhamun Sergisi, mart ayının sonuna kadar UNIQ Expo İstanbul’da sergilenecek.

Hande Ataizi

Sergi boyunca Antik Mısır ve Tutankhamun ile ilgili Arkeolog Howard Carter’ın günlüklerine dayanan video ve projeksiyon gösterileri ile benzersiz bir deneyim yer alırken, hazineye ait 400’ün üzerinde eserin yanı sıra ünlü firavunun gizemli hikâyesi ve Antik Mısır’a dair yeniden kurgulanan görsel unsurlar yer alıyor.

Sema Öztürk

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