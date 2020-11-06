Tut ve Samsat belediye başkanlarının Kovid-19 testleri pozitif çıktı

Geçen hafta Gaziantep'teki bir hastanede kalp ameliyatı olan Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç'ın yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kılıç'ın tedavisi Gaziantep'teki özel hastanede sürüyor.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ın da Devlet Hastanesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Evinde karantinaya alınan Fırat'ın tedavisine başlandı.

Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Fırat, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.