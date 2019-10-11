AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Eyy Avrupa Birliği bizim ordumuzu işgalci olarak nitelerseniz kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi size yollarız" şeklindeki çıkışına cevap verdi.

Tusk resmi ziyaret için gittiği Güney Kıbrıs Rus Kesimi'nde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye, eylemlerinin bir başka insani felakete yol açması ihtimalinin temel endişemiz olduğunu anlamalı. Sığınmacıların silah haline getirilmesini ve bize karşı şantaj yapmak için kullanılmasını da hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü tehditleri tümüyle uygunsuzdu" ifadelerini kullandı.