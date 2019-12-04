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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı, Ankara'da yapıldı. Toplantıda Konsey Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski söz aldı.

İlk olarak kürsüye çıkan YİK Başkanı Tuncay Özilhan, ekonominin yeniden büyüme sürecine girdiğini belirterek, beklentilerinin Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinin uzun vadeli kurumsal düzlemde olduğunun görülmesi olarak ifade etti.

Özilhan, "Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde bütçe çok önemli bir etken" olduğunu belirtti.

Her noktada daha fazla uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirten Kaslowski ise, "İklim değişikliği ile baş etmeyi beceremediğimiz takdirde karanlık bir geleceğe doğru yol alacağız." ifadelerini kullandı. Kaslowski, beyin göçünü durduracak toplumsal iklimin yaratılmasının da önemine dikkat çekti.