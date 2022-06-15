Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi toplantısı gerçekleşti. Toplantıda ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Yatırımlar sadece düşük faiz politikası ile sağlanamaz" dedi.
Özilhan, enflasyon ve yükselen gıda fiyatları hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Tuncay Özilhan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;
- "Türkiye'nin gıda fiyatlarındaki artışı önlemek için yeni bir tarım politikası oluşturulmalı."
- "Dünyadaki gelişmeler ve içeride uyguladığımız iktisadi politikalarla birlikte ülke risk primi yükseliyor."
- "Enflasyondaki artış hızı daha önce görmediğimiz düzeyde."
- "Piyasanın işleyişine yapılan müdahaleler ekonomiyi daha da bozar."
- "Ekonomiyi istikrarlı ve sürdürülebilir bir raya oturtabilecek sorunlar için uzmanların, teknisyenlerin ve akademisyenlerin görüşlerine kulak vermek gerek."
- "Yatırımlar sadece düşük faiz politikasıyla sağlanmaz."
TÜSİAD BAŞKANI TURAN: 'ENFLASYONLA MÜCADELEDE DÜNYANIN TERSİ POLİTİKA İZLİYORUZ'
Toplantıda konuşma yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da, enflasyonla mücadele uyarısında bulundu.
Turan'ın açıklamalarındaki satır başları şu şekilde;
- "Rekabetçi kur ve cari fazla politikaları günümüze uyumlu değil ve istenilen sonucu vermiyor."
- "Enflasyonla mücadelede tüm dünya faiz artırırken, biz tersi bir politika izliyoruz."
- "Artan risk seviyesi sürdürülemez, geleneksel politikalara dönmeliyiz."
- "İzlenen ekonomi politikalarıyla gelirlerimiz eriyor."
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