HABERTURK.COM

TÜSİAD bünyesinde kurulan TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu, ilk toplantısında Financial Times Gazetesi Yazarı ve Baş Ekonomi Yorumcusu Martin Wolf’u ağırlayacak. 20 Eylül Pazartesi, 14:15’te gerçekleşecek “Hırs ve Değerler Arasında Yarış: Kapitalizm, Liberalizm ve Demokrasi” başlıklı webinarda Wolf, salgın sonrası dönemde ekonomi ve siyaset arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski’nin açış mesajı ile başlayacak webinarın moderatörleri ise Küresel Siyaset Forumu Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Evren Balta ile Akademik Danışma Kurulu Üyesi Soli Özel olacak.