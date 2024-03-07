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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜSİAD: Kadın-erkek eşitliğini hızla hayata geçirmeliyiz - İş-Yaşam Haberleri

        TÜSİAD: Kadın-erkek eşitliğini hızla hayata geçirmeliyiz

        TÜSİAD'dan Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yapılan açıklamada "Demokratik, gelişmiş, saygın, adil bir gelecek için kadın-erkek eşitliğinin sağlandığı kapsayıcı bir anlayışı hızla hayata geçirmeliyiz" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 11:58 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:58
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        "Kadın-erkek eşitliğini hızla hayata geçirmeliyiz"
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        TÜSİAD 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün vurguladığı eşitlik kavramının, ekonomik, siyasal ve toplumsal yaşamın her alanında ve kalıcı biçimde yerleşmesi büyük önem taşıyor.

        Eğitime erişim, işgücüne katılım, yöneticilik, bakım sorumluluklarının paylaşımı, şiddetle mücadele, afet ve kriz yönetimi başta olmak üzere tüm alanlarda kadın-erkek eşitliğini güvenceye alacak politikaları kararlılıkla hayata geçirmeliyiz.

        Adım atılmadığı durumda toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm dünyada sağlamak için 131 yıla ihtiyaç olduğunu dikkate alarak, bu tabloyu hızla iyileştirmek için kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademinin işbirliğini etkin şekilde sağlamalıyız. Demokratik gelişmişlik, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ancak bu şekilde ulaşabiliriz.

        Kadın ve erkeğin eşit temsili, hem kurumların etkin yönetimi hem de toplumun adil işleyişinin temel unsurlarından biridir. Bu anlayışla, 13 Mart’ta gerçekleştireceğimiz Dünya Kadınlar Günü etkinliğimizde, yönetimde kadın-erkek eşitliğini odağımıza alıyoruz.

        Demokratik, gelişmiş, saygın, adil bir gelecek için kadın-erkek eşitliğinin sağlandığı kapsayıcı bir anlayışı hızla hayata geçirmeliyiz."

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