TÜSİAD heyeti Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD heyetini parti genel merkezinde kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Ahmet Akın, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Yüksel Taşkın ve Gökçe Gökçen'in eşlik ettiği bildirildi.