TÜSİAD'dan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kutlama

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TÜSİAD, 5 Ekim 2023 tarihinde, Cumhuriyet'imizin 100. ylına özel bir kutlama etkinliği gerçekleştirdi.

Sanat içerik danışmanlığı İKSV tarafından yürütülen TÜSİAD Cumhuriyet’in 100. Yılı Kutlama Etkinliği çerçevesinde Türk Eğitim Vakfı ile işbirliğinde gençlerin eğitimine katkıda bulunuldu.

İstanbul’da düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.

Siyasi parti temsili olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Naci Cinisli etkinlikte yer aldı.

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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın açılış konuşması yaptığı etkinliğin konser bölümünde Sertab Erener ve orkestrası, piyanist Tuluğ Tırpan, Antakya Medeniyetler Korosu ve Kaan Baysal sahne aldı.

Yekta Kopan’ın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte ayrıca Milli Voleybolcularımız Gizem Örge ve Simge Şebnem Aköz, TEV Üstün Başarı Bursiyeri Müge Naoko Gönül ve piyanist Kaan Baysal Cumhuriyet’in 100. yılı ile ilgili görüşlerini paylaştı.

"ATATÜRK BİZLERE İLHAM VERMEYE DEVAM EDİYOR"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın etkinlikte gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, "Cumhuriyetimiz, kökleri tarihin derinliklerine uzanan yüz yıllık bir çınar. Mustafa Kemal 1919’da işgal altındaki bu ülkeyi istiklaline kavuşturmak için, millete doğru yola çıktı. Büyük Nutuk’unda vicdanında sakladığı bir milli sırdan söz eder. Bu sır ne askeri bir strateji, ne siyasi bir tasarı, ne de ayrıntılı bir eylem planıydı. Bu sır yeni bir toplumsal bünye, yeni bir idare ve yeni bir gelecek tasavvurunu içeriyordu. Bir dönüşüm iradesine ihtiyaç vardı. Köhnemiş, kendini yenileme yeteneğini kaybetmiş toplumsal ve siyasal düzen terk edilmeliydi. Çağın gereklerini cesurca kucaklayan modern bir cumhuriyet kurulmalıydı. Tüm mücadeleye yön veren, bu hedef oldu. İşte bugün, bu hedefin yerine gelmiş olmasının büyük gururunu yaşıyoruz. Mustafa Kemal kimsenin aklına bile getiremediği cesareti ve cüreti gösterdi. Ama en cüretli adımları atarken bile en geniş ittifakın ve toplumsal rızanın sağlanmasına dikkat edildi. İşte, Mustafa Kemal’i kurucu önder Atatürk yapan da, bu oldu. Bu yüzden Atatürk bugün de hala bizlere ilham vermeye devam ediyor" dedi.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi, halkın gelişme ve kendini dönüştürme yeteneğinin de destanı olduğunu kaydeden Turan, "Cumhuriyetin ilanıyla kısa süre içinde, laiklik, kadın hakları, bütün yurttaşların toplumsal, siyasal ve hukuksal eşitliği gibi, devasa adımlar atıldı. Cumhuriyetin bu kazanımları milletçe benimsendi, derinlere kök saldı ve geri döndürülemez bir nitelik kazandı. Cumhuriyetin bütün bu alanlardaki yüz yıllık kazanımlarının haklı gururunu yaşıyoruz. Bununla birlikte, ikinci yüzyıla girerken önümüzde yeni bir dönemeç var. Bu dönemeçte dünyamızı ve ülkemizi ağır sorunlar tehdit ediyor. Yaşamsal ağırlıkta bir dizi sorunla yüzleşmek ve başa çıkmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

100'ÜNCÜ YILA ÖZEL PROJE

Orhan Turan, TÜSİAD'ın cumhuriyetin 100. yılı için özel bir proje yürüttüğünü de aktararak, "Farklı kesimlerden ve uzmanlık alanlarından katılımcıları davet ettiğimiz çalıştaylar düzenledik. Cumhuriyetimizin önündeki meseleler ve yapılması gerekenler için, şimdi “söyleşme” zamanı dedik. Dört kritik sorunun cevabını aradık:

- Cumhuriyeti ve demokrasiyi birlikte nasıl güçlendireceğiz?

- Ulusal stratejimizi küresel dönüşümler içinde nasıl konumlandıracağız?

- Ekonomik kalkınmayı sağlarken, çevreyi nasıl koruyacağız?

- Refahı artırırken, bölüşümü daha adil nasıl yapacağız?

Bu projemizin çıktılarını aralık ayında paylaşacağız. Çalışmamızın ikinci yüz yılımıza girerken toplumsal diyaloğa katkı sağlamasını umuyorum" diye konuştu.

"CUMHURİYET'İN DEVRİMCİ RUHUNU YENİDEN UYANDIRALIM"

Konuşmasında toplumsal ittifak vurgusu yapan TÜSİAD Başkan Turan, "Cumhuriyetin harcı, Atatürk’ün, hedefe odaklanma ile gerçekçilik arasında kurduğu muazzam denge ile karılmıştı. Bugün ihtiyacımız olan da bu. Gereken dönüşümü ancak, toplumsal ittifakla sağlayabiliriz. Bu doğrultuda, toplumsal kutuplaşmaya son vermeli ve toplumun her kesimini harekete geçirmeliyiz. Toplumun kucaklaşmasını ve dönüşüm hedefine doğru, birlik ve sevgi içinde yola çıkmasını sağlamalıyız. Cumhuriyeti cumhuriyet yapan değerleri yeniden parlatmalıyız. Demokrasi, eşit yurttaşlık, laiklik, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma, toplumsal cinsiyet eşitliği ve 21. yüzyıla uygun bir eğitim, ihtiyacımız olan temeli sağlamlaştıracaktır. Geleceğimize, bu kavramların hakkıyla hayata geçirilmesi yön verecek. Gelin, Cumhuriyetin devrimci ruhunu yeniden uyandıralım" ifadelerini kullandı.