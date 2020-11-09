TÜSİAD'dan 10 Kasım mesajı

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD),Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

TÜSİAD'ın 10 Kasım mesajında, "Büyük Önder Atatürk’ün ülkemize en önemli mirası Cumhuriyet değerleridir. Bu değerleri korumamız, refah ve özgürlüğün hüküm sürdüğü onurlu bir yaşamın teminatıdır. Atatürk’ü, vefatının 82’nci yılında özlem ve minnetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Atatürk'ü birleştirici gücünün vurgulandığı mesajda, "Savaştan yeni çıkmış, yokluk ve imkansızlıklarla sınanan bir ülkeyi tüm dünyaya örnek bir liderlik anlayışı ile ayağa kaldıran Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin ortak değeri ve en önemli birleştirici gücüdür. Büyük Önder Atatürk’ün eşsiz vizyonu ile bizlere emanet ettiği laiklik, demokrasi ve hukuk devleti anlayışına dayalı Cumhuriyet değerlerini sahiplenmek ortak sorumluluğumuzdur. Bu değerleri korumak ve yeni nesillere aktarmak refah ve özgürlüğün hüküm sürdüğü onurlu bir yaşamın teminatıdır" denildi.