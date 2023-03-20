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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 'İkinci Yüzyılında Cumhuriyetin Hedeflerini Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile Yakalamak' konulu bir konferans gerçekleştirdi.

Türk girişimci ve profesyonellerle birlikte Konferansa Silikon Vadisi’nde bulunduğu için uzaktan katılan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, deprem felaketinin etkileri dahil olmak üzere, hiçbir krizden toplumun yarısını geride bırakarak çıkılamayacağını belirtti.

Afetin olumsuz etkilerini azaltabilmek için, toplumsal cinsiyete duyarlı kriz yönetimi stratejilerine öncelik verilmesi gerektiğini aktaran Turan, "Kamu politikalarında ve özel sektör eylemlerinde tüm odağımız, mevcut eşitsizliklerin derinleşmesini engellemek olmalı. Afet bölgesinde ve göç alan illerimizde kız çocuklarının eğitime erişimine, her zamankinden daha fazla özen göstermek zorundayız" dedi.

'6284 SAYILI YASAYA DAHA SIKI SARILMALIYIZ'

İstihdamın dışında kalan kadınların tekrar çalışma hayatına dönebilmelerinin koşullarını oluşturmak için, daha fazla çaba sarf etmek gerektiğine işaret eden TÜSİAD Başkanı Turan, "Çocuk yaşta evlilik, taciz, kadına şiddet gibi toplumsal yaralarla mücadelede çok daha hassas ve dikkatli olmak zorundayız. Tam da bu nedenle, ulusal düzeyde elimizdeki en güçlü yasal düzenleme olan 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu”na daha sıkı sarılmak ve en etkili şekilde uygulamak zorundayız. Bunun yanında uluslararası düzeyde şiddetle mücadelede en geçerli dayanak olan İstanbul Sözleşmesi’ne bir an önce yeniden dönmeliyiz" görüşünü paylaştı.

'CUMHURİYET DEĞERLERİNİN AŞINMASINA FIRSAT SUNAMAYIZ'

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, demokratik gelişmişlik, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri bakımından vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayan TÜSİAD Başkanı Turan, "Kadınların ekonomik, siyasi ve toplumsal hayata erkeklerle eşdeğer düzeyde katılmıyor olmaları, hem yoksulluk ve gelir adaletsizliği sorunlarını besler hem de eşitsizliklerin olumsuz etkileri daha geniş bir alana yayılır" dedi.

Turan, Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkeyi var eden temel değerleri ve hedefleri tekrar hatırlamanın öncelikli olduğunu da aktararak, "Bizi biz yapan, birlikteliğimizi güçlendiren Cumhuriyet değerlerinin aşınmasına fırsat sunamayız. Mustafa Kemal Atatürk’ün pek çok sözünde de vurguladığı gibi, kadınların toplumun her alanında eşit şekilde yer alması en önemli değerlerden ve hedeflerden biri. Cumhuriyet döneminde kadınların pek çok gelişmiş ülkeden daha önce kazandığı haklara sahip çıkmak, bu hakları sonuna kadar kullanmak ve her alanda eşitliği fiilen sağlamak önceliğimiz olmalı" dedi.

SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI

Dünya Ekonomi Forumu’nun Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda, 2006 yılında 115 ülke arasında 105. sıradayken, bugün 146 ülke arasında 124. sıraya gerilediğine de işaret eden Orhan Turan, "İş dünyası olarak bilinçli, ya da bilinçsiz tüm önyargıları ve engelleri kendi kurumlarımızdan başlayarak kaldırmalıyız” dedi.

Kamu ve siyasetteki yönetim kademeleri için de eşitlik yönünde harekete geçilmesi gerektiğine vurgu yapan Turan, "1935 yılındaki seçimlerde meclisteki vekillerin yüzde 4.6’sı kadın idi ve bu dünyada ikinci sıraya karşılık geliyordu. Bugün ise 600 milletvekilinin sadece yüzde 17’si kadınlardan oluşuyor ve ülkemiz bu oranla dünyada 118'inci sırada yer alıyor. Bu tabloyu önümüzdeki seçimlerde değiştirme fırsatımız var. Tüm siyasi partileri, kadınların eşit temsili için sorumluluk almaya çağırıyoruz" diye konuştu.

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