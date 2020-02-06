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TÜSİAD Olağan Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye ve dünya gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Özilhan, Türkiye'nin istikrar ve huzurunun bölge ve dünya için önemli olduğunu, kurumların iyi çalışmasının ve kurumlara duyulan güvenin kritik önemde olduğunu söyledi.

Tuncay Özilhan'ın konuşmasındaki diğer satır başları ise şu şekilde;

- İstanbul'u bekleyen deprem için hazırlıklar yapılması en önemli önceliğimizdir.

- 2020'ye geçmiş yıllara oranla daha iyimser girdik.

- Ekonomik göstergeler düzelmeye başlarken, iş dünyasının beklentileri de yerine gelmeye başladı.

- Reel ekonomi bir nebze nefes aldı.

- Tüketici kredilerindeki artış ertelenen iç talebi geri getiriyor.

- Büyümedeki canlanma istihdamda da etkisini gösterecek.

- Kalıcı ve sağlıklı piyasa koşulları sağlanmalı.

- Uzun vadede bugünkü resim daha karmaşık bir hal alıyor

- Son 30 yıla damgasını vuran küresel düzenin krizler nedeniyle sarsıldığını görüyoruz.

- Çin ve ABD arasındaki rekabet sadece teknoloji ve ticaret üzerinden değil ilkesel düzeyde de devam ediyor.

- Çin devlet kapitalizmini ABD piyasa kapitalizmini temsil ediyor.

- Önümüzdeki dönemde daha istikrarlı yapılar ortaya çıkacağını öngörüyoruz.

- Piyasa kapitalizmi ve devlet kapitalizmi arasında Türkiye'nin nerede duracağı önem arz ediyor.

- Türkiye olarak, liberal demokratik düzenden yana olmalıyız.

- Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri geliştirmeliyiz.

- AB tam üyesi olmak asıl hedefimiz olmalı.

- Gümrük birliğine güncellemenin gerekli olduğunu düşünüyoruz.

- Türkiye'nin sanayi tecrübesi yatırım malı ithalatına dayalı, cari açığın azaltılması için teknoloji kabiliyetinin artırılması lazım.

- Japonya ve Güney Kore bunu liyakat prensibi ile şekillenmiş yetkin bir bürokrasi ve özel sektör ile birlikte başardı.

- Bunu başarmamamıza bağlı olarak ya teknoloji üreticisi haline geleceğiz yada teknolojiyi dışardan almaya mahkum olacağız.

- Atatürk'ün yaptığı gibi üretim kampanyası başlatalım.

- Dördüncü sanayi devrimini kaçırmayalım.

Tuncay Özilhan'ın ardından söz alan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de, konuşmasının başında beklenen İstanbul depremine vurgu yaparak, son yaşanan depremlerin İstanbul'da olacak depremin ne kadar yıkıcı olabileceğini gösterdiğini ve İstanbul depremine karşı devlet kurumları ile özel sektörün birlikte tüm önlemleri alması gerektiğini belirtti.

Kaslowski, ekonomiye yönelik de değerlendirmelerde bulunarak, geçen yıl daralan iç pazarın canlanmaya başladığını ve tüketimde artış gördüklerini kaydetti.

'UYGUN KOŞULLAR OLUŞTU'

İnşaattaki toparlanma için bir kaç yıl daha gerekli olduğunu bildiren TÜSİAD Başkanı, "Kamu harcamalarındaki artış ve kamu bankalarının kredi genişlemesi büyümeyi tetikliyor. 2020'de daha fazla büyüme bekliyoruz" dedi.

Kaslowski'nin açıklamalarında öne çıkan başlıklar ise şu şekilde;

- Makul bir ekonomik programın uygulanması için uygun koşullar oluştu.

- Ekonomide serbest piyasa kurallarının uygulanmasından asla vazgeçilmemelidir.

- Reel sektörde ve para politikalarında ani değişimler ve vergi mevzuatında öngörülmeyen yenilikler yatırım ortamını olumsuz etkiliyor.

- Önümüzde kredi büyümesine değil verimlilik artışına ihtiyaç duyulan bir dönem var.

- Özel sektör için alınan kararların özel sektör işe birlikte alınması önemli.

- Türkiye AB açısından sadece mülteci akınını önleyen bir ülke değildir.

- Gümrük birliğinin güncellenmesi daha fazla ertelenemez.

- Dünyanın en sakin bölgelerinden birinde yaşamıyoruz, dış politikada ittifakların önemi artıyor.

- En önemli müttefikimiz olan ABD ile ilişkiler düzeltilmelidir, bu konuda karşılıklı adımlar atılmalıdır.

- ABD Kongresi ile kontaklarımız oluyor, Türkiye'nin tezlerini savunuyoruz.

- Türkiye doğalgazın Avrupa'ya taşınmasında doğal geçiş güzergahı olarak algılanmalıdır.