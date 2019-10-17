TÜSİAD tarafından ABD ve AB siyasi yetkililerine Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gönderilen mektuplara yönelik bilgi veren Kaslowski, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı konusunda ABD ve AB siyasi yetkililerine mektup ileterek, terör ile mücadele hedefimizi ve Suriye'de akılcı bir yaklaşımla barış düzeninin sağlamasının ve Türkiye'nin Batı ittifakı için önemini vurguladık."