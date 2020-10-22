TÜSEB Proje Destek programlarına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, öncelikli öneme sahip konularda çağrıya çıkılan "Öncelikli Ar-Ge Destek Projeleri", alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme projelerini kapsayan "Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Destek Projeleri" ve ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile uluslararası kuruluşlarla iş birliği veya ilişki çerçevesinde yürütülen çalışmaları kapsayan "Uluslararası Ar-Ge Destek Projeleri" TÜSEB tarafından desteklenebilecek.

Acil, kısa süreli, küçük bütçeli ve başvuruya her zaman açık olan "Acil Ar-Ge Destek Projeleri", üst politika belgeleri çerçevesinde, mevzuattaki yetkisine göre yönetim kurulu ya da başkan tarafından belirlenecek.

Ayrıca, ihtiyaç duyulan yeni proje destek programlarını başlatma hususunda TÜSEB'e yetki verildi.