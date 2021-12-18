TUSAŞ uydu ihracatında hedef büyüttü

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TÜRKSAT'ta gerçekleştirilen Uydu Teknolojileri Haftası etkinlikleri kapsamında yaptığı sunumda, şirketin uydu teknolojileri alanındaki çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.
Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde aynı anda 2 uydu yaptıklarını ifade eden Kotil, bunu 3'e çıkarmak için de altyapıya sahip olduklarını söyledi. Kotil, merkezde TÜRKSAT 6A ve İmece uydularına yönelik çalışmaların devam ettiğini, yakın zamanda bunlara Arjantin'e ihraç edilecek uydunun ekleneceğini bildirdi.
Arjantin merkezli INVAP firmasıyla ortak kurdukları GSATCOM Uzay Teknolojileri AŞ ile birlikte geliştirdikleri Arsat-SG1'in Türkiye'nin ilk uydu ihracatı olacağını dile getiren Kotil, uydunun 2023'te gökyüzünde olacağını belirtti.
Elektrikli itki sistemiyle çalışan Small GEO uydusuna yeni müşteri arayışları olduğunu anlatan Kotil, "Bir müşteri bulduğumuz görünüyor, kesinleşmediği için paylaşmıyoruz. O da olursa bu uydudan 3 tane daha yapacağız. Dördüncü bir müşteri de çıktı. Bunlar da kesinleştiğinde toplamda 5 uyduya ulaşacağız. 3-4 yıl içinde bu uyduları yaparsak Türkiye iyi bir ihracat yapacak." dedi.
Yeni tasarım metotlarıyla uydu tasarım ve üretiminin çok daha kolay hale geldiğine işaret eden Kotil, böylece dev uydu şirketleriyle arayı kapatmanın mümkün olduğunu söyledi.
Kotil, Türkiye'nin uydu tasarım ve üretiminin yanında uydu fırlatma yeteneğine de kavuşacağını kaydetti.
UYDU TEKNOLOJİLERİNE YATIRIM
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel de birçok ülkenin uydu teknolojilerine ciddi yatırımlar yaptığını ve bu alanda 1 milyondan fazla kişinin çalıştığını söyledi.
Uzay teknolojisinin kaçınılmaz olarak askeri alanda da kullanıldığını ifade eden Demirel, Başkanlık olarak keşif gözetleme uydu, uydu haberleşme, seyrüsefer uydu, uzay Ar-Ge, uydu fırlatma sistem projeleri yürüttüklerini söyledi.
Türkiye'nin uydu entegrasyon ve test altyapısı konusunda önemli kabiliyetlere sahip olduğunu anlatan Demirel, uydulardaki ve yer istasyonundaki yerlilik oranını artırmak için de çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.
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