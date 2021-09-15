TUSAŞ'tan 5 bin teknisyene sanal gerçeklik eğitimi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) sanal gerçeklikle 5 bin teknisyenine üretim ve tasarım eğitimi veriyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) tabanlı eğitim kataloğu oluşturma hedefiyle önemli bir projeye imza attı.
Endüstriyel üretim alanlarında yüksek öneme sahip iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konularında VR tabanlı içeriklerle geliştirilen projede ilk faz eğitimler başladı. TUSAŞ, İSG eğitimlerinin yanı sıra üretim ve tasarım operasyonlarına yönelik eğitimleri de VR ve AR destekli yürütmeye hazırlanıyor.
Öte yandan, havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki kritik becerilerin kazandırılması için öncelikli olarak belirlenen 4 farklı operasyonda gerçekçi bir sanal gerçeklik deneyimi sunan eğitimlerin geliştirme süreci ise tamamlanma aşamasına geldi. Yıl içinde faaliyete açılması planlanan eğitim teknolojileri stüdyosu, TUSAŞ’ın yeni sanal beceri eğitimi merkezi olma niteliğini taşıyacak.
Bu kapsamda çalışanlar, hava aracı perçin işlemleri, manuel boya işlemleri, elektriksel bağlama ve girdap akımı ile yapılan işlemlerin muayenesi olmak üzere 4 farklı teknik operasyonu VR tabanlı eğitim içerikleriyle öğrenecek. Nihai olarak 20 dersten oluşacak bir VR tabanlı eğitim kataloğunu mobil bir kit vasıtasıyla farklı yerleşkelerinde yer alan çalışanlarına sunmayı hedefleyen TUSAŞ, bu alanda bir ilki de başarmayı amaçlıyor. Başlangıçta 5 bin teknisyenin hizmetine sunulacak VR tabanlı eğitimlerin, ikinci aşamada mühendislerin eğitim süreçlerine entegre edilmesi öngörülüyor.
Dijital eğitim projesi ile özgün projelerdeki operasyonları tanıma ve deneyimleme fırsatı bulan TUSAŞ çalışanlarının iş başı eğitim ve adaptasyon performanslarının artırılması hedefleniyor.
TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Geleceğin hava araçlarını geliştiren şirketimize en yeni teknolojileri adapte etmeye devam ediyoruz. Hava aracı üretim süreçlerinde dijital dönüşüm çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bu kapsamda yeni hizmete alacağımız sanal gerçeklik uygulamaları ile oluşturulmuş sistemde çalışma arkadaşlarımıza güvenli ve yüksek kalitede eğitim sunacağız. Havacılık ekosisteminin geleceğine güç katmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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