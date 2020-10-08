Reuters

İspanya merkezli mühendislik ve danışmanlık şirketi Artificial Intelligence Structures SA Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ile 2.5 milyon euro değerinde sözleşme imzaladı.

Artificial'dan yapılan açıklamaya göre sözleşme, 8 uçuş kontrol çubuğunun tasarımı ve üretimini ve şirketin 200 adet ürünün gelecekte üretimi için tercih edilen tedarikçi olarak belirlenmesini kapsıyor.