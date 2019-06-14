1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY),Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

OSYM'nin sitesinde açıklanan bilgilere göre ;

DUYURU

(14 Haziran 2019)

2019 TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme için Tercihler Alınacak

2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2019 TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri, 14-20 Haziran 2019 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin osym.gov.tr

adresinden saat 11.00'den itibaren yapılacaktır. Tercihte bulunacak adayların 2019 TUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

TUS NEDİR? KİMLER GİREBİLİR?

TUS nedir sorusuna kapsamlı bir yanıt verelim ilk olarak.ÖSYM’nin yaptığı son değişikliklerden biriyle bu sınavın adı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olarak değiştirilmiştir. Yine de en çok kullanılan hali Tıpta Uzmanlık Sınavı‘dır. Tıp öğrencileri ve Doktorlar arsında daha çok TUS olarak ifade edilir.

Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra girilen (tercih verilebilen) bir sınavdır. Doktorların korkulu rüyasıdır. Akademik sınavlar arasında kendine ait zorluğu ile nam salan bir sınavdır. Peki Tıpta Uzmanlık Sınavı tam olarak nedir?

Tıp bölümü mezunlarının sayısındaki artma ile beraber yeterli uzmanlık kontenjanı bulunmadığından dolayı, adayların arasında eleme yapmak için başlayan bir sınavdır.

İlk olarak 1987 yılında uygulanmaya başlamıştır. İlk çıktığı zamandan beridir hiç şaşmadan uygulanmaya devam etmektedir. Zaman içinde inanılmaz zorlu bir akademik sınav halini almıştır.

2012 yılına kadar sadece Ankara’da yapılan bu sınav, 2012 yılından beridir Ankara, İstanbul ve İzmir‘de yapılmaktadır. İlkbahar ve sonbahar olmak üzere, yılda iki defa yapılmaktadır.

TUS’da yeterli puanı ve başarı sıralamasını sağlayan kişiler, tercihlerine göre Tıp Fakülteleri, Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma hastaneleri veya Adli Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimi alabilirler. Sonrasında seçtikleri bölümün uzmanlık eğitimini alarak sonunda Uzman Doktor olabilmektedirle