        TUS tarihi ve saati 2025: TUS ne zaman, saat kaçta? TUS sınav giriş belgesi sorgulama

        2025 TUS tarihi ve saati: TUS ne zaman, saat kaçta?

        2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) için geri sayım başladı. Temel Tıp Bilimleri Testi 100 soru, Klinik Tıp Bilimleri Testi'nde 100 soru olmak üzere toplamda 200 sorudan oluşmaktadır. Peki, "TUS ne zaman, saat kaçta?" 2025 TUS tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 19:08 Güncelleme: 16.08.2025 - 19:08
        • 1

          TUS için bekleyiş başladı. İki oturumdan oluşan sınavda toplamda 200 soru için 270 dakika süre verilmektedir. Adaylar TUS sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sorgulayabilecek. Peki, "TUS ne zaman, saat kaçta?" İşte TUS sınav saati...

        • 2

          TUS NE ZAMAN?

          2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 17 Ağustos 2025 Pazar günü uygulanacak.

        • 3

          2025 2. DÖNEM TUS SAAT KAÇTA?

          17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak 2025-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2025-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

          17 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2025-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama Sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

        • 4

          TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          Adaylar,sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni,7 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlayabilecek.

          SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

          Sınavların sonuçları, 12 Eylül'de açıklanacak. Sonuçlara adaylar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

