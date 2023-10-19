TUS sonuçları sorgulama ekranı, 24 Eylül'de gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleştirilen sınavda adaylara 100 soru yöneltildi ve 135 dakika süre verildi. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre ise TUS sonuçları 19 Ekim Perşembe günü ÖSYM sonuç ekranı üzerinden adayların erişimine açıldı. İşte 2023 TUS 2. dönem sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar...