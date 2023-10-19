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        Haberler Gündem TUS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖSYM ile 2023 TUS sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

        TUS sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM 2023 TUS sonuçları sorgulama ekranı

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına çevrildi. 24 Eylül'de iki farklı oturumda gerçekleştirilen 2. dönem sınavının ardından TUS sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı. İşte 2023 TUS sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:06
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        • 1

          TUS sonuçları sorgulama ekranı, 24 Eylül'de gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleştirilen sınavda adaylara 100 soru yöneltildi ve 135 dakika süre verildi. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre ise TUS sonuçları 19 Ekim Perşembe günü ÖSYM sonuç ekranı üzerinden adayların erişimine açıldı. İşte 2023 TUS 2. dönem sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

        • 2

          TUS 2 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          ÖSYM tarafından organize edilen 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sonuçları için tarih belli oldu. TUS sonuçları 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 10.00'da açıklandı.

        • 3

          TUS SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          TUS sınav sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden adayların erişimine açıldı.

        • 4

          TUS sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden açıklandı.

          TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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