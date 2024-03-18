TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM TUS/1 sınav sonuçları için tarih verdi
Tıpta Uzmanlık Sınavı'na giren adaylar TUS sonuçları için bekleyişe geçti. ÖSYM sınav takvimini duyuruken TUS sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bilgi verdi. Sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. Peki 2024 TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM TUS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 17 Mart Pazar günü yapıldı. İki oturumda düzenlenen sınavlarda adaylara Temel Tıp Bilimleri Testi'nden 100 soru, Klinik Tıp Bilimleri Testi'nden ise 100 soru yöneltildi. Sınavın ardından gözler TUS sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına çevrildi. ÖSYM TUS/1 sınav sonuçları için tarih verdi
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TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre 17 Nisan 2024 Çarşamba günü TUS sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden açıklanacak.
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TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
TUS SORULARI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
TUS soru ve cevaplarının sınavın ardından 17 Mart Pazar günü erişime açıldı. Soru ve cevapları aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarlarının adayların erişimine açıldığını bildirdi.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel soru kitapçığını görüntüleme süreci 27 Mart saat 23.59'da sona erecek.
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