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        Haberler Yaşam TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı 1. Dönem sınav sonuçları sorgulama

        TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı 1. dönem sınav sonuçları sorgula

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) sonuçlarının açıklacağı tarih belli oldu. ÖSYM sınav takvimine göre TUS sınav sonuçları Nisan ayında açıklanacak. Tıp Fakültesi mezunları tam tarih araştırması yapıyor. Peki TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün ve saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 15:31 Güncelleme: 17.04.2024 - 00:19
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        • 1

          TUS sonuçları sorgulaması sürüyor. ÖSYM tarafından 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yılın ilk TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. Sınav sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. İşte, 2024 TUS sonuçları sorgulama ekranı

        • 2

          TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

          TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

        • 3

          TUS NEDİR?

          Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı, Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Sınava ayrıca veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanlar da başvurabilir.

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