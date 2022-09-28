2022 TUS 2. dönem sınav sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM, yurdumuzun dört bir yanında binlerce öğrencinin ter döktüğü 2022 TUS 2. dönem sınav sonuçlarının duyurulacağı tarihi açıkladı. Peki, gözlerin çevrildiği TUS sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?