ÖSYM DUYURUSU

TUS 1. Dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 17 Mart 2024 Pazar günü 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI