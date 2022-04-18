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TUS KONTENJANLARI açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Bakan Koca'dan son dakika açıklama: ÖSYM 2022 TUS kontenjanları ve tercih tarihleri bekleniyor...

Bakan Koca'dan TUS açıklaması: TUS tercihleri ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu?

TUS kontenjanları araştırılırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamalarda bulundu. ÖSYM tarafından düzenlenen TUS binlerce tıp fakültesi mezununun katılımıyla 6 Mart tarihinde gerçekleştirlmişti. Sonuçların açıklanmasıyla TUS kontenjanları ve tercih tarihleri beklenmeye başladı. Bakan Koca konuya ilişkin bir duyuruda bulundu. İşte Bakan Koca'dan TUS kontenjanları açıklaması...

18.04.2022 - 16:40 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 6 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları 31 Mart 2022 tarihinde açıklanmıştı. TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler TUS kontenjanları ve tercih tarihlerine çevrildi. Sonuçların açıklanmasının üzerinden iki hafta geçmişken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Peki, TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte Bakan Koca'nın TUS açıklaması...

  • TUS KONTENJANLARI VE TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘ASİSTAN HEKİMLİK KONTENJANLARI AÇIKLANDI. Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor. Hayırlı olsun.’ açıklamasını yaptı.

  • BAKAN KOCA'DAN DAHA ÖNCEKİ TUS KONTENJANLARI AÇIKLAMASI

    TUS kontenjanları ve tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca; "TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

    Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

  • 8 Nisanda Meclis’te kabul edilen, içeriğini Uzmanlık Eğitiminde Adalet başlığı altında özetlediğimiz 7394 sayılı kanunun İLGİLİ MADDELERİ Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kanunu onaylayan Sn. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum.

    SONUÇ: 1

    Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi.

    SONUÇ: 2

    Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

    SONUÇ: 3

    Bakanlığımız kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak.

    SONUÇ: 4

    Bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

    SONUÇ: 5

    Halen bu kadrolarda uzmanlık eğitimi devam eden hekimlerin ilave hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

    SONUÇ: 6

    Sağlık Bakanlığı adına uzmanlık eğitimi alan asistanlarımıza eğitimleri süresince yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacak.

    SONUÇ: 7

    İstifa etmiş olduğu halde son TUS sınavı ile bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler (bir defaya mahsus), beklemeden eğitimlerine başlayacak.

    SONUÇ: 8

    Yürürlüğe giren, kendi aramızda adına “Asistanlıkta Adalet” kanunu diyebileceğimiz yasal düzenleme ile üniversitelerimizdeki kadro kısıtlılığı sorunu aşılacak.

    BORÇLU OLDUĞUMUZ AÇIKLAMA:

    TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var.

    Hayırlı olsun."

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