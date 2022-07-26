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TUS başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman 2022? TUS başvuru ücreti ne kadar? TUS ne zaman?

TUS başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman 2022? TUS başvuru ücreti ne kadar?

TUS başvuruları günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. 18 Temmuz Pazartesi günü itibariyle başlayan TUS başvuruları için son gün geldi çattı. Peki, TUS geç başvuru günü ne zaman, ücret ne kadar ve TUS ne zaman yapılacak?

26.07.2022 - 12:01 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) bir kez daha gündem oldu. Sınava katılmayı düşünen öğrenciler için TUS ne zaman, hangi tarihte ve başvurular bitti mi gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik...

  • TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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  • TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

    2022-TUS 2. Dönem sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

    TUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    TUS başvuru ücreti 310 TL olarak açıklandı.

  • TUS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN? 

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) geç başvuru günü 2 Ağustos 2022 olacak.

  • TUS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 

    Normal TUS başvuru ücreti 310 TL olarak açıklandı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecektir.

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