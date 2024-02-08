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        Haberler Gündem TUS 1. Dönem 2024 başvuru ekranı: TUS 1. dönem başvuruları ne zaman bitiyor ve sınav ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        2024 TUS 1. dönem başvuruları bitiyor! İşte TUS başvuru ekranı

        2024 TUS 1. dönem için başvurular tamamlanmak üzere. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına dair tüm detaylar ÖSYM'nin web sitesinde yer alıyor. Sınava başvuru yapmak isteyenler, 'https://ais.osym.gov.tr/' sitesinden kimlik numarası ve şifreleriyle hızlıca başvurularını tamamlayabilir. İşte, TUS 1. dönem 2024 başvuru ekranı ve sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 13:52 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:52
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        • 1

          2024 TUS 1. dönem başvuruları bitmek üzere. Sınava girecek adaylar başvuru yapmak için ÖSYM'nin başvuru merkezlerine gidebileceği gibi mobil uygulamadan veya internet sitesi üzerinden yapabilir. İşte, TUS 1. dönem başvuru ekranı ve sınav tarihi...

        • 2

          2024 TUS 1. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

          2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 31 Ocak 2024 tarihinde başlamıştı. Sınav başvuruları için son gün 8 Şubat Perşembe yani bugün.

        • 3

          2024 TUS 1. DÖNEM BAŞVURU EKRANI

          Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilir.

          2024 TUS 1. DÖNEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TUS 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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