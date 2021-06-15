Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Eren-11 Operasyonu kapsamında; 14 Haziran 2021 tarihinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, bölücü terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde "Garzan Eyalet" sorumlusu "Zerdaşt-Navdar" kod adlı Samet İçyer olduğu tespit edildi. Terörist, terörden arananlarda 1 Milyon TL’ye kadar ödülle “turuncu” kategoride yer alıyordu .

Teröristin; 21 Haziran 2012 tarihinde; Bitlis/Ortakapı bölgesinde meydana gelen yol kesme olayında, 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi, 1 güvenlik korucusunun yaralanması, 1 askeri personel 3 vatandaşın kaçırılması, 06 Ekim 2013 tarihinde Bitlis / Kayalıbağ Köyü-Karaca Mezrası bölgesinde 7 orman işçisinin alıkonulması, 08 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari / Yüksekova / Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesine silahlı saldırı olayı, 10 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari / Yüksekova / Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesi yol inşaatında çalışan işçilere yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 vatandaşın şehit edilmesi eylemlerine katıldığı tespit edildi.