Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, turunçgilde 2020-2021 ihracat sezonunun eylülde başladığını anımsattı.
Yeni sezonun ilk 2 ayındaki ihracatın umut verici olduğunu vurgulayan Kaçmaz, "Eylül-ekimde 286 bin ton turunçgil ihracatı gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 23,6 oldu. Bunun karşılığında ülkemize 153 milyon dolar döviz girdisi sağladık. Narenciyede en çok ihracatımız sırasıyla Rusya, Irak, Ukrayna, Polonya ve Bulgaristan'a oldu." diye konuştu.
Kaçmaz, dış satımda, ürün bazında ilk sırada limonun bulunduğunu, bunu greyfurt ve mandalinanın takip ettiğini dile getirdi.
Yeni sezonun 2 ayındaki ihracatın sektör temsilcilerini mutlu ettiğini belirten Kaçmaz, şunları söyledi:
"Turunçgil ihracatı kasım, aralık ve ocak aylarında artarak devam edecektir. Şu anda sıkıntı yaşamıyoruz. Beklentilerimiz ölçüsünde ihracatımızı gerçekleştirmiş olacağız. İki ayda yaşanan artış sektörümüzü mutlu etti. Geleneksel pazarlarımızın dışında Avrupa Birliği ülkelerine de ihracatımız artarak devam ediyor. Bu da bizi sevindiren gelişme. Bu seyirde devam eder ve herhangi bir doğal afet yaşanmazsa iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum."
Kaçmaz, Türkiye'de yetiştirilen narenciyenin doğal ve kaliteli olmasından dolayı dünyada tercih edildiğini de aktardı.
"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAYI BEKLİYORUZ"
Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin de ilerleyen aylarda ihracatın daha da artacağı beklentisi içerisinde olduklarını belirterek, "Havaların biraz daha soğuması gerekiyor. Narenciye tüketiminde bu da önemli faktör. Emeğimizin karşılığını bu yıl almayı bekliyoruz." diye konuştu.
İhracatçı firma sahibi Hasan Bulduk, dış satıma yönelik çalışmalarının iyi bir şekilde devam ettiğini anlatarak, "Gelecek aylarda ihracatın artacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.
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